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Yakin sobre arbitraje ante Egipto: No creo que pasase nada, hay que demostrarlo en cancha

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1 minuto

Kansas City (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Murat Yakin, técnico de la selección suiza que mañana se enfrentará a Argentina, en los cuartos de final del Mundial, dijo que no teme por el arbitraje y se desmarcó de las opiniones que aseguran que la campeona del mundo está siendo favorecida.

«Lo que considero es que los partidos están siendo muy justos. ahora se puede controlar todo con el VAR…No creo que pasase nada, cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer, no solo hablar, y demostrarlo en la cancha. Hay que demostrar en la cancha de lo que eres capaz», indicó en la conferencia de prensa oficial previa al partido que se disputará en el Arrowhead de Kansas City.

Yakin, que se mostró encantado por jugar en la cancha de los Kaisers Chiefs, ya que, dijo, que es un gran aficionado a la NFL, admitió que el ejemplo de Cabo Verde y Egipto, que pusieron contra las cuerdas al conjunto de Lionel Scaloni, los motiva y desconfió del desgaste que haya podido tener la Albiceleste en esos partidos.

«No sé cuál será el estado físico de Argentina. Es un equipo con un estilo de juego definido, defiende muy bien y presiona. Trataremos de superar esa presión y de crear oportunidades. Cabo Verde y Egipto tuvieron ocasiones para marcar y espero que nosotros las aprovechemos», agregó. EFE .

og/jl

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