Yamandú Orsi destaca que ‘Pepe’ Mujica rescató «los aspectos humanos más esenciales»

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Montevideo, 13 may (EFE).- José ‘Pepe’ Mujica «supo rescatar para la política los aspectos humanos más esenciales», destacó hoy el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, en el primer aniversario de la muerte de quien fue mandatario del país entre 2010 y 2015 y mentor político suyo.

En un video publicado en sus redes sociales, en el que pueden verse imágenes del fallecido líder de la izquierda uruguaya, Orsi recuerda que Mujica insistía mucho en la importancia de aprovechar el tiempo y disfrutar de la familia.

«Él llevó todo eso a la política, y yo creo que fue lo que lo hizo ser distinto y ser conocido a nivel mundial, pero también es lo que nos alimentó. Fue ese alimento el que nos permite entender que tenemos que estar muy lejos de las frivolidades, de esa visión egoísta del éxito fácil y eso creo que es el mejor de los regalos que nos hizo el viejo», destaca.

El gobernante uruguayo añade que el mejor tributo que se le puede hacer a Mujica es «tenerlo siempre presente y levantar su bandera».

El expresidente falleció a los 89 años el 13 de mayo de 2025, un año después de que le fuera detectado un tumor maligno en el esófago.

Fue el propio Orsi quien ese día hizo público el fallecimiento del líder de la izquierda uruguaya a través de un posteo en sus redes sociales, al que le siguieron varias jornadas de homenaje.

A un año de su muerte, Yamandú Orsi dijo que echa de menos a ‘Pepe’ y siente el vacío de su ausencia, en especial en los momentos de mayor dificultad.

«Cuando la cosa se complica, cuando los asuntos son difíciles de desentrañar la pregunta que uno siempre se hace es ‘¿qué diría Pepe?'», confesó.

Para el actual mandatario uruguayo, «la coherencia es vivir de acuerdo a lo que planteó» Mujica. EFE

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