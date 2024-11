Yamandú Orsi se reunirá este jueves con Lula da Silva en Brasil

Montevideo, 27 nov (EFE).- El presidente electo de Uruguay, Yamandú Orsi, viajará este jueves a Brasil para reunirse con el gobernante de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.

Así lo confirmó Orsi durante una rueda de prensa que brindó en la Torre Ejecutiva de Montevideo (sede de Presidencia) donde sostuvo un encuentro con el actual mandatario, Luis Lacalle Pou.

Según indicó el presidentre electo, dentro de los temas que se hablaron con Lacalle Pou en la reunión hubo algunos referidos al Mercosur y otros que tienen que ver concretamente con Brasil.

Estos son una licitación que ese país tiene «encaminada» para el puente de sobre el río Yaguarón y otra para el dragado del canal San Gonzalo, que une la laguna Merín con la laguna de los Patos.

«En el día de mañana yo haré una visita al presidente Lula en Brasilia, donde llevo como tema central la posibilidad que se acelere este proceso, porque me consta que no había avanzado mucho no por falta de voluntad de Brasil, sino porque las circunstancias de una licitación a veces hacen que las cosas se demoren», puntualizó el presidente electo.

Por otra parte, remarcó que en el encuentro de este miércoles se acordaron algunas cosas «que son obvias y necesarias para un proceso de transición» y a partir de ahora comenzará un trabajo arduo.

«Lo primero que tenemos para decir es que las puertas están bien abiertas para trabajar de manera tranquila, con todo sobre la mesa, con los materiales preparados y con las condiciones dadas para poner a trabajar los equipos sobre la cancha», enfatizó.

Orsi se convirtió el domingo pasado en el presidente electo de Uruguay luego de que la fórmula del Frente Amplio se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones a la del oficialista Partido Nacional. EFE

