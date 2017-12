Derechos de autor

Todos los derechos reservados. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch están protegidos por los derechos de autor. Solo se permite su utilización para fines personales. Cualquier uso de contenidos de la oferta web que excede esta finalidad, especialmente su difusión, modificación, transmisión, almacenamiento y copia, solo puede tener lugar con el previo consentimiento por escrito de swissinfo.ch. Si tiene interés en un uso en estos términos, le rogamos que nos envíe un correo electrónico a contact@swissinfo.ch.

Más allá del uso personal, se permite únicamente la colocación de un hiperenlace a un contenido específico en el propio sitio web o en un sitio web de terceros. Los contenidos de la oferta web de swissinfo.ch solamente pueden incorporarse respetando su integralidad y en un contexto sin publicidad. Para todo soporte lógico, directorio, todos los datos y sus respectivos contenidos de la oferta web de swissinfo.ch que explícitamente se ponen a disposición para descargar, se otorgan licencias exclusivas y no transferibles que se limitan a la descarga y al almacenamiento en equipos personales. Todos los derechos extensibles que van más allá, continúan siendo de la propiedad de swissinfo.ch. No se admite, en particular, la venta o cualquier tipo de uso comercial.

Reproducir artículo

Acusaciones de acoso dan cuenta de político suizo 04 de diciembre de 2017 - 14:51 Yannick Buttet renunció con efecto inmediato a la vicepresidencia del Partido Demócrata Cristiano (PDC) tras ser acusado de acoso y luego de que la entidad, de centro, lo suspendiera de su cargo. El legislador se mantiene como miembro del Consejo Nacional (cámara baja). Este lunes, Buttet ofreció disculpas e indicó que recibirá tratamiento para resolver sus problemas con el alcohol. “Me gustaría expresar mis más profundas disculpas a mi esposa, a mi familia y a las personas que han sido heridas por mi comportamiento inapropiado, y también a mis colegas del partido”, dijo a través de su abogado. El jueves (30.11), el PDC anunció la suspensión de Buttet como vicepresidente del partido tras de que el diario ‘Le Temps’ informara que una denuncia había sido interpuesta en su contra por acoso. Según el diario, el diputado habría tocado de manera insistente y hasta altas horas de la noche el timbre de la casa de una mujer con la que habría mantenido una relación. Los hechos se habrían producido en la ciudad de Sion (Valais) donde la mujer habría llamado a la policía. El diario añadió que otras mujeres, en forma anónima, habían señalado comportamientos inapropiados. La denuncia policial no ha sido confirmada ni negada por las autoridades locales, pero el cotidiano señaló que Buttet confirmó el incidente y arguyó que una crisis en su matrimonio le habría afectado el juicio y la conducta. Habría dicho también que ahora podía advertir que a veces por la noche y bajo la influencia del alcohol, especialmente durante este período de duda, había tenido “gestos inapropiados” que habían molestado o afectado a ciertas personas. Medidas en el Parlamento El caso Buttet generó una discusión sobre la existencia de acoso sexual en el Parlamento suizo. Se produce dos meses después del escándalo internacional por las acusaciones contra Harvey Weinstein por acoso y agresión sexual. El productor de Hollywood ha negado las acusaciones, pero su caso puso sobre la mesa el tema de ese flagelo en la industria del cine y en otros campos. El viernes (1.12) diversas legisladoras pidieron a través de medios suizos la creación de un lugar en el Parlamento donde pueda ofrecerse apoyo confidencial en casos semejantes. Céline Amaudruz, de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora) señaló que había sido hostigada en varias ocasiones en el Parlamento. No dio más detalles durante una entrevista con la televisión suiza de expresión francesa, pero agregó que no subiría en el ascensor con ciertas personas. Los presidentes de ambas cámaras del Parlamento anunciaron una investigación para determinar si es necesario adoptar medidas especiales. Condenaron cualquier forma de acoso sexual y dijeron que los parlamentarios eran responsables de su propio comportamiento, de acuerdo con la agencia de noticias suiza.