Yatra y otros artistas hispanoamericanos animarán el carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife (España), 5 feb (EFE).- El cantante colombiano Sebastián Yatra, emblema de la música urbana internacional, actuará en la segunda jornada del carnaval diurno de Santa Cruz de Tenerife, el 21 de febrero, que contará también con el dominicano Eddy Herrera y el grupo cubano Los 4, entre otros.

Según dijo este jueves alcalde de la ciudad insular española, José Manuel Bermúdez, la programación de este año «no dejará indiferente a nadie».

«Los artistas de la próxima edición representan el presente y el pasado de nuestra fiesta, por lo que animo a la ciudadanía de Tenerife a disfrutar de nuestro carnaval», añadió.

Estas celebraciones de Santa Cruz de Tenerife, en las islas Canarias (océano Atlántico), están entre las más famosas, vistosas y concurridas de España. EFE

