Yemen denuncia secuestro de un petrolero frente a su costa sur con rumbo a aguas somalíes

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Saná, 2 may (EFE). La Guardia Costera del Yemen, dependiente del gobierno reconocido internacionalmente, informó este sábado del secuestro de un petrolero frente a las costas de la provincia petrolera Shabwa, en el mar Arábigo, en el sur del país.

En un comunicado, la Guardia Costera indicó que recibió un informe esta mañana del «robo a mano armada» de un petrolero, identificado como M/T EUREKA, por parte de asaltantes no identificados que tomaron el control de la embarcación y la dirigieron hacia el golfo de Adén, en dirección a la costa somalí.

Aseguró que activó de «inmediato sus procedimientos operativos» tras recibir el informe, sin dar más detalles del petrolero y su procedencia.

«Se enviaron dos patrulleras desde Adén, además de patrulleras más pequeñas desde Shabwa, como parte de las operaciones de búsqueda y seguimiento para localizar el petrolero, a pesar de los recursos y capacidades limitados y las circunstancias excepcionales que atraviesa el país», indicó la institución.

Añadió que también están coordinando «con socios internacionales y autoridades competentes en el golfo de Adén, lo que ha permitido identificar la ubicación del buque cisterna».

Mientras, están «realizando esfuerzos para rastrear su trayectoria y tomar las medidas necesarias para recuperarlo y garantizar la seguridad de su tripulación».

Por su parte, la agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés) informó haber recibido un reporte sobre una aproximación sospechosa de un buque mercante a unas 84 millas náuticas al suroeste de Mukalla, Yemen.

Según la UKMTO, el capitán de un buque granelero aseguró haber sido abordado a menos de 500 metros por una lancha de casco verde acompañada por un pesquero blanco, sin dar más detalles.

La UKMTO recomendó a los buques en la zona que naveguen con precaución e informen cualquier actividad sospechosa mientras las autoridades continúan investigando.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del secuestro del petrolero, y no está claro de inmediato si ambos incidentes están relacionados.

La piratería frente a las costas de Somalia aumentó a finales de la década de 2000 antes de disminuir debido a las patrullas navales internacionales, aunque han continuado los incidentes esporádicos en los últimos años.

El golfo de Adén sigue siendo una ruta crucial para el comercio mundial, ya que conecta el mar Rojo con el océano Índico. EFE

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