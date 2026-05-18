Yemen ve las discrepancias con Emiratos «transitorias» y no busca una escalada con ellos

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Clara Antón

Madrid, 18 may (EFE).- El viceministro de Asuntos Exteriores de Yemen, Mustapha Noman, aseguró este lunes que las discrepancias entre el Gobierno yemení y Emiratos Árabes Unidos (EUA) son «transitorias» y remarcó que Yemen «no está por la labor» de una escalada con ellos desde que dejaron de apoyar a los hutíes, grupo que actualmente controla la capital, Saná, y parte del país.

«El Gobierno yemení no está por la labor de una escalada con los Emiratos. Al revés, hemos detenido las campañas mediáticas hostiles», sostuvo en una entrevista con EFE en la Casa Árabe de Madrid, con motivo de la inauguración del programa ‘Yemen: viaje a las puertas de Arabia’.

Noman afirmó que el Gobierno yemení sigue agradeciendo el papel desempeñado por Emiratos en la expulsión de los hutíes de varias regiones del sur del país, así como su participación en la protección de zonas estratégicas como el mar Arábigo y Taiz.

El viceministro subrayó además que el embajador yemení en Emiratos continúa ejerciendo sus funciones «de manera normal», mientras que los trabajadores yemeníes en territorio emiratí siguen desplazándose y trabajando sin restricciones.

Según explicó, las diferencias surgieron por el apoyo emiratí al Consejo Transicional del Sur (CTS), aunque señaló que, una vez cesó ese respaldo, “el Gobierno yemení ya no tiene ningún tipo de problema con los Emiratos”.

El conflicto interno

En relación con el conflicto interno, Noman recordó que hace «apenas 48 horas el Gobierno y los hutíes firmaron un acuerdo para la liberación de prisioneros de ambas partes», en un nuevo gesto encaminado a rebajar la tensión.

No obstante, reiteró que el Ejecutivo yemení no negociará políticamente con los hutíes mientras no abandonen las armas y acepten actuar dentro del marco constitucional.

«El Gobierno reconocía a los hutíes como un componente político hasta 2014, cuando se rebelaron contra la Constitución y contra el Estado. No negociaremos con ellos hasta que decidan deponer las armas y acepten actuar constitucionalmente», sentenció.

Pese a ello, insistió en que los hutíes «forman parte del tejido yemení» y consideró que el diálogo entre las partes sería una «primera condición» para restablecer plenamente las relaciones.

Sobre el Consejo Transicional del Sur, grupo político-militar separatista, Noman incidió en que la organización «ya ha declarado su autodisolución» y que algunos de sus miembros forman parte actualmente del nuevo Gobierno, pero admitió que todavía existen «sectores favorables» a su continuidad. Tras ello, aseguró que esas cuestiones se están abordando «mediante conversaciones políticas».

Omán y Somalilandia

Noman también defendió la normalidad de las relaciones con Omán y negó cualquier conflicto político entre ambos países.

«Personalmente he estado en Omán en cuatro ocasiones y hubo conversaciones políticas entre los dos países el año pasado. No tenemos ningún tipo de conflictos políticos con Omán», afirmó.

Respecto a Somalilandia, el viceministro reiteró que Yemen no reconoce a ese territorio como un Estado independiente y reafirmó el reconocimiento yemení a la República Federal de Somalia, con capital en Mogadiscio.

De hecho, expresó el rechazo del Gobierno yemení a la eventual apertura de una embajada israelí o al establecimiento de una base militar en Somalilandia, argumentando que el territorio «no es un ente autónomo e independiente y carece de reconocimiento internacional».

«Los únicos que reconocen la existencia de Somalilandia son los israelíes», zanjó. EFE

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