Yeremy Pino puede tener «la clavícula rota», según Luis de la Fuente

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(Actualiza con declaraciones de Luis de la Fuente)

Redacción deportes, 26 jun (EFE).- Yeremy Pino, extremo de la selección española, acabó el partido ante Uruguay con una lesión en la clavícula izquierda tras caer mal en un choque, por lo que el futbolista está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión.

«Lástima la lesión de Yeremy, veremos a ver de qué grado es. Puede ser una lesión de clavícula. Está sufriendo mucho. Mañana pasará unas pruebas. Seguramente tenga la clavícula rota», aseguró Luis de la Fuente, seleccionador, tras el partido.

Un grado de lesión que se conocerá ya de vuelta en Chattanooga (Tennessee) procedentes de Guadalajara (México), donde se disputó el partido.

Yeremy Pino sufrió la caída en el minuto 87 y, tras unos minutos tendido en el terreno de juego, pudo volver al campo, ya que a España no le quedaban más cambios, pero muy mermado por el dolor.

«Ha hecho una heroicidad», aseguró su entrenador, Luis de la Fuente, que, dependiendo de las pruebas médicas, podría perder a un jugador que ha entrado al campo como suplente frente a Arabia Saudí y contra Uruguay. EFE

omb/car/laa