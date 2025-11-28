Yermak confirma registros de agencia anticorrupción y ofrece su “plena cooperación”

Kiev, 28 nov (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha confirmado que las autoridades anticorrupción del país están llevando a cabo registros en su lugar de domicilio, y ha ofrecido su “plena cooperación” en la investigación.

“No hay ningún obstáculo a los investigadores. Se les ha dado pleno acceso al apartamento”, dijo en su cuenta de Telegram Yermak, que explicó que sus abogados están en contacto con los detectives que efectúan los registros. EFE

