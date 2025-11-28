Yermak confirma registros de agencia anticorrupción y ofrece su “plena cooperación”

Kiev, 28 nov (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, ha confirmado que las autoridades anticorrupción del país están llevando a cabo registros en su lugar de domicilio, y ha ofrecido su “plena cooperación” en la investigación.

“No hay ningún obstáculo a los investigadores. Se les ha dado pleno acceso al apartamento”, dijo en su cuenta de Telegram Yermak, que explicó que sus abogados están en contacto con los detectives que efectúan los registros.

Poco antes, la Agencia Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especial Anticorrupción ucranianas (SAPU) habían informado de que estaban efectuando registros al jefe de la oficina presidencial ucraniana en el marco de una de sus investigaciones.

Ambas estructuras del Estado ucraniano expusieron este mes una supuesta trama de corrupción al más alto nivel que se habría dedicado durante al menos 15 meses en tiempo de guerra a cobrar sobornos a contratistas de la empresa pública de energía atómica, Energoatom.

El jefe de la trama es, según los investigadores, el antiguo socio empresarial del presidente, Volodimir Zelenski, Timur Mindich, que huyó del país justo antes de que empezaran los registros relacionados con la operación.

Varios ministros que han sido cesados participaban en la trama, según NABU y SAPU.

Los investigadores interceptaron a los presuntos implicados un millar de horas de conversaciones que van conociéndose gradualmente y en las que podrían aparecer más figuras conocidas. EFE

