Yermak y la primera ministra ucraniana viajan a EE.UU. para tratar sobre armas y sanciones

Kiev, 13 oct (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, viaja hoy a Estados Unidos junto a la primera ministra, Yulia Sviridenko, y el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional, Rustem Umérov, para abordar con el gobierno del presidente Donald Trump cuestiones de defensa, seguridad energética y posibles sanciones a Rusia.

“El último objetivo sigue siendo el mismo: ¡una paz justa y duradera!”, escribió Yermak en su cuenta de la red social X.

Kiev busca en Washington un acuerdo que lleve al envío de más armamento para su Ejército.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha solicitado que entre las armas que transfiera EE.UU. a Ucrania haya por primera vez misiles Tomahawk, capaces de alcanzar objetivos hasta a 2.500 kilómetros de distancia.

El presidente ucraniano habló este fin de semana con Trump por teléfono en dos ocasiones y le pidió que trate de poner fin a la guerra provocada por la invasión rusa de Ucrania igual que ha hecho con el conflicto entre Israel y Hamás en Gaza.

Kiev aboga por más sanciones directas y secundarias a las exportaciones rusas de crudo y otros recursos energéticos para cortar la principal fuente de financiación del esfuerzo de guerra del Kremlin.

Ucrania también aspira a obtener más sistemas antimisiles Patriot y munición adicional para hacer frente a los ataques rusos que en los últimos días han golpeado infraestructuras eléctricas y gasísticas ucranianas. EFE

