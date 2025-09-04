Yerno de González Urrutia cumple 240 días detenido en paradero desconocido, dice su esposa

2 minutos

Caracas, 4 sep (EFE).- Rafael Tudares, el yerno del líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, cumple este jueves 240 días detenido y en paradero desconocido, dijo hoy su esposa, Mariana González.

«Día 240. Rafael debería estar en casa, acompañando a nuestros niños, preparándolos para el próximo inicio de clases, como cualquier padre. Sin embargo, cumple 240 días desaparecido forzadamente», expresó Mariana González en su cuenta de X.

Así mismo, la esposa de Tudares insistió en que su marido fue detenido «arbitrariamente» en enero pasado y que, desde entonces, no ha podido constatar «su verdadero paradero, ni su integridad física y condiciones de salud», por lo que exigió una prueba de vida y su libertad.

El pasado 23 de junio, Mariana González informó que un tribunal acordó el avance a juicio de su esposo por los presuntos delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».

Ese mes, González reiteró que su esposo no tiene «nada qué ver con el conflicto político que lo mantiene privado de libertad», en alusión a la crisis que se desató en el país tras la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora ante la proclamación de Nicolás Maduro como presidente reelecto en los comicios de julio de 2024.

Para Mariana González, su esposo «quedó atrapado injustamente y es una víctima» de este conflicto, que llevó, además, a su padre a exiliarse en septiembre del año pasado en España, desde donde reclama la Presidencia de Venezuela.

La detención de Tudares se produjo el pasado 7 de enero -tres días antes de la investidura de Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años-, cuando también resultaron arrestados el defensor de derechos humanos Carlos Correa -ya excarcelado- y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez. EFE

