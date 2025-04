Yihad Islámica Palestina muestra por primera vez con vida al rehén en Gaza Rom Braslavski

2 minutos

Jeursalén, 16 abr (EFE).- La Yihad Islámica Palestina difundió este miércoles por primera vez un vídeo del rehén en Gaza Rom Braslavski, después de que la primera seña de que estaba vivo la diera uno de los cautivos liberados durante el alto el fuego en febrero, que aseguraba que lo había visto durante su secuestro.

En el vídeo, Braslavski, de 21 años, aparece pálido y ojeroso apelando enfadado a cámara y asegurando padecer enfermedades de la piel y dolores diarios: «Estoy enfermo todo el tiempo, enfermo, enfermo, enfermo, mirad lo que le ha pasado a mi cuerpo. Todos los días me rasco la piel, me duele todo el día. No sé qué es esta enfermedad, por mi cuerpo tengo manchas rojas».

Estos vídeos constituyen una herramienta de presión habitual de las milicias palestinas de la Franja hacia Israel para que la guerra toque a su fin, y los rehenes que han sido liberados de Gaza en los últimos meses aseguran que están guionizados.

«Todos los días, desde la izquierda y la derecha, arriba y abajo: bombas. Esto no para, no termina. La próxima bomba caerá sobre mi cabeza. Tienes mi sangre en el cuello, primer ministro (Benjamín Netanyahu)», dice visiblemente enfadado Braslavski.

El cautivo apela además directamente al ministro ultraderechista de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, el cual siempre se mostró en contra del acuerdo de alto el fuego que auspició la liberación de 38 rehenes entre enero y febrero.

«Te di mi voto, Ben Gvir, no me dejéis morir aquí en Gaza», lamenta, «la misma Franja que no habéis dejado de bombardear».

Braslavski hace referencia en el vídeo a las últimas negociaciones para extender la primera fase del alto el fuego (que concluyó el 2 de marzo), en las que se ha repetido que uno de los once rehenes cuya liberación se plantea debe ser el soldado estadounidense Edan Alexander.

«Queréis hacer un trato para liberar a un prisionero, a un estadounidense, Edan Alexander. ¿Es él el rey de Israel? ¿Es él mejor que yo? ¿Soy un secuestrado de segunda categoría?», repite el secuestrado.

Rom Braslavski es uno de los 59 rehenes que siguen secuestrados en la Franja de Gaza y uno de los 24 que las autoridades israelíes estiman vivos.

Fue capturado, como otras 250 personas, el 7 de octubre de 2023 en el ataque de los milicianos gazatíes, liderados por Hamás, contra territorio israelí. Braslavski estaba trabajando entonces como miembro de seguridad en el festival de música Nova, que se celebraba a apenas cinco kilómetros de Gaza y que fue escenario de una de las mayores masacres de la jornada. EFE

