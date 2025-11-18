Yihadistas capturan y ejecutan a un general del Ejército nigeriano en el noreste del país

Lagos, 18 nov (EFE).- El grupo Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) capturó y ejecutó a un general de brigada nigeriano después de que el convoy que comandaba fuera emboscado en el estado de Borno, en el noreste del país, confirmó a EFE una fuente militar.

Dos soldados y dos miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada (CJTF, milicia que apoya al Ejército nigeriano en la lucha antiterrorista) murieron después de que la comitiva fuera atacada mientras patrullaba la localidad de Wajiroko, en la zona de Damboa, el pasado viernes.

Tras el ataque, y pese a que algunos medios locales informaron de su muerte en la emboscada, el Ejército afirmó que el general de brigada Uwa Uba, quien comandaba el despliegue, había logrado regresar «a salvo» a la base.

Sin embargo, un alto oficial del Ejército, que pidió el anonimato, aseguró a última hora del lunes a EFE que Uba fue capturado posteriormente por los yihadistas y ejecutado.

«Desafortunadamente lo perdimos (a Uba) a manos de los terroristas. Tras la emboscada en Damboa, envió mensajes al mando diciendo que estaba a salvo y que se encontraba en el bosque intentando encontrar el camino de vuelta a la base», explicó por teléfono.

«Pidió rescate y se desplegaron aeronaves para asistirlo. Lamentablemente, el equipo de rescate perdió su rastro y fue capturado por ISWAP, que lo ejecutó de una manera atroz», agregó la fuente.

Sin embargo, la fuente no precisó cuándo Uba fue capturado o ejecutado.

De momento, las Fuerzas Armadas no han confirmado ni desmentido públicamente la ejecución de Uba.

Una fotografía del general -sentado y siendo interrogado por los yihadistas antes de su presunta ejecución- apareció el lunes en medios locales.

EFE no pudo verificar la autenticidad de la imagen, que muestra a Uba con las piernas ensangrentadas, llevando una gorra y un chaleco militar antes de su supuesta ejecución.

Este lunes, la agencia de noticias Amaq, vinculada al Estado Islámico (EI), aseguró que el general huyó a un bosque cercano tras la emboscada, pero fue capturado el pasado sábado, cuando los terroristas lo interrogaron antes de dispararle y matarlo en el acto.

El noreste de Nigeria sufre ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, una violencia que empeoró a partir de 2016 con el surgimiento de su escisión, el Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP, siglas en inglés).

Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, país de mayoría musulmana en el norte y predominantemente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han matado a más de 35.000 personas -muchas de ellas musulmanas- y han causado unos 2,7 millones de desplazados internos, sobre todo en Nigeria, pero también en países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales. EFE

