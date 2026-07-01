Yihadistas secuestran a más de 30 estudiantes en una escuela de Nigeria

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Treinta y siete estudiantes están desaparecidos en Nigeria después de que su escuela de Lassa, en el noreste del país, fuera asaltada por yihadistas el lunes, informó un funcionario del gobierno local este martes a la AFP.

El secuestro tuvo lugar el lunes temprano, cuando miembros del grupo Estado Islámico-Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés) allanaron una escuela y mataron a tres personas, entre ellas un soldado y un profesor, indicó el ejército.

El centro se encuentra en la localidad de Lassa, en el distrito de Askira Uba.

Este martes, un concejal local, Ijagla Ijabila, envió a la prensa una «lista de estudiantes en cautiverio», que detalla su sexo y el número de teléfono de sus padres.

Una fuente de los servicios de inteligencia también mostró a la AFP la misma lista.

En Nigeria, se han vuelto frecuentes los secuestros a cambio de rescates, tanto por parte de los yihadistas como por bandas de «bandidos», sobre todo en el norte y en el centro del país.

Aunque el secuestro en 2014 de cientos de niñas en la localidad de Chibok por parte de los yihadistas de Boko Haram sigue siendo el más conocido, los secuestros en escuelas nigerianas continúan sacudiendo el país.

El país hace frente a una insurgencia yihadista desde 2009, concentrada en el noreste.

Aunque la violencia ha disminuido desde el punto álgido del conflicto -hace una década-, algunos analistas advierten que ha habido un repunte de los ataques desde 2025.

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