Yoán Moncada guía victoria de Cuba sobre Panamá 3-1 en apertura del Grupo A

2 minutos

San Juan, 6 mar (EFE).- Cuba, apoyada por un jonrón de dos carreras de Yoán Moncada, derrotó este viernes a Panamá por 3-1, en la apertura del grupo A de la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol que se juega en el estadio Hiram Bithorn, en San Juan.

El ‘Team Asere’, mote de la selección cubana, marcó primero en la segunda entrada por un cuadrangular por el bosque derecho de Yoelkis Guibert ante el abridor zurdo panameño Logan Allen.

Una entrada más tarde, Allen permitió el vuelacercas de Moncada, de Los Angelinos de Los Ángeles en las Grandes Ligas, por el jardín izquierdo, ampliando la ventaja cubana a 3-0.

Tras tres entradas en blanco entre ambos equipos, entró el relevista cubano Emmanuel Chapman reemplazando Yariel Rodríguez.

Chapman, sin embargo, fue recibido por un sencillo de Leonardo Bernal, quien luego avanzó a segunda por robo de base.

Bernal, posteriormente, adelantó a la antesala con un rodado de Leo Jiménez, y luego anotó la única carrera panameña con hit remolcador de Johan Camargo.

Finalmente, el relevista Raidel Martínez dio el puntillazo final y el salvamento para asegurar el triunfo cubano.

El abridor cubano Liván Moinelo, Jugador Más Valioso de la Liga de Japón, obtuvo el triunfo al lanzar 3.2 entradas, en las que solo permitió dos imparables y abanicó a cuatro.

El próximo partido de Cuba será el domingo ante Colombia a las 12.00 (16.00 GMT) y Panamá jugará mañana, sábado, contra Puerto Rico a las 19.00 (23.00 GMT).

Los dos equipos del Grupo A con el mejor récord avanza a la segunda ronda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Cuba 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 5 1

Panamá 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 0

LG: Liván Moinelo (1-0)

LP: Logan Allen (0-1)

S: Raidel Martínez (1)

HR: Yoelkis Guibert (1), Yoán Moncada (1)

Árbitros: Tomoya Ishimaya (HP), Tripp Gibson (CC), Néstor Ceja (2B) y Chan-Jung Chang (3B). EFE

jm/laa

