Yolanda Díaz: «Europa tiene que dejar de debatir para legislar» y reducir las dependencias

Bruselas, 9 mar (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, sostuvo este lunes en Bruselas que Europa «tiene que dejar de debatir para legislar» y así «reducir la dependencia tecnológica» tanto de Estados Unidos como de China.

«La posición que vamos a tener en nombre del Gobierno de España es que Europa tiene que dejar de debatir, para legislar, tiene que reducir la dependencia tecnológica que tenemos de los dos gigantes, tanto los norteamericanos como los chinos», dijo Díaz a su llegada al Consejo de ministros de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores (EPSCO) de la UE.

También pidió «de una vez por todas, tomar garantías, derechos laborales y también derechos humanos» en el bloque comunitario.

En este sentido, la política española recalcó que la UE debe «tener un alma propia y dar un paso adelante» a través de la legislación europea.

«Europa tiene que tener alma propia, tiene que reaccionar, tiene que defender su espacio político, su espacio económico, su espacio fiscal, su espacio, en definitiva, de soberanía también en términos de defensa y, obviamente, de política exterior», afirmó.

Con respecto al EPSCO que se celebra hoy en Bruselas, Díaz defendió la posición española de dar prioridad a la situación de «la vivienda y la pobreza» y puso en valor el mecanismo de convergencia social, una herramienta de supervisión del Semestre Europeo diseñada para identificar riesgos y corregir brechas sociales mediante indicadores del Pilar Social.

Los ministros europeos debatirán además sobre la inteligencia artificial (IA) así como «las fricciones que puede irrogar en materia de productividad», dijo Díaz, que a su vez recordó que España ha desarrollado un foro sobre la inteligencia artificial en el mundo del trabajo».

Y señaló que la UE tiene «la necesidad de emprender regulaciones propias» en este sentido, algo en lo que los Estados miembros van «muy mal, sobre todo, por la ofensiva de la administración (del presidente estadounidense, Donald) Trump, que no quiere que Europa legisle en esta materia».

«Pero seamos conscientes de que la IA decide hoy el acceso al mundo del trabajo, la permanencia o las sanciones en el mismo, los tiempos de trabajo, los ritmos, las jornadas, las bajas por incapacidad temporal o la propia salida del trabajo», añadió. EFE

