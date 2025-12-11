Yolanda Díaz: «Hace meses que no escucho propuestas para luchar contra la corrupción»

Ginebra, 11 dic (EFE).- La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, señaló en referencia a la detención este miércoles de la exmilitante socialista Leire Díez y a otras noticias que estos días surgen en España en relación con casos de presunta corrupción que echa en falta la presentación de propuestas para combatir estos actos delictivos.

«Llevo días escuchando, por desgracia, muchísimas noticias sobre corrupción, pero hace meses, desde julio, que no escucho ninguna propuesta», subrayó en declaraciones a EFE en Ginebra.

Díaz criticó también el hecho de que en el reciente debate en el Congreso de los Diputados para crear una agencia pública anticorrupción los partidos de derecha votaran en contra.

«La pregunta es por qué no quieren cumplir con una recomendación que viene de organismos internacionales y que haría que actuemos ‘ex ante’ en nuestro país», subrayó la vicepresidenta, quien indicó que con la legislación actual en España «sólo podemos actuar cuando el daño está hecho».

Díaz insistió al señalar que el Partido Popular no ha propuesto medidas para combatir la corrupción, cuando el coste de los escándalos pasados en torno a esa formación política «superó los 60.000 millones de euros y lo sufrieron los españoles con recortes».

En contraste, agregó la vicepresidenta segunda, Sumar ha propuesto 15 medidas para acabar con la corrupción amparadas desde organismos independientes que no sólo están relacionadas con la creación de una agencia pública independiente para prevenirla.

«Tienen que ver también con la persecución de los corruptores en nuestro país, que son absolutamente necesarios para que exista corrupción. No solamente son los políticos y las Administraciones Públicas, sino también entes empresariales, como agentes necesarios para la corrupción», afirmó. EFE

