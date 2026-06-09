Yolanda Díaz: el papa León XIV «es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo»

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Ginebra, 9 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, elogió este martes las reflexiones del papa León XIV en defensa de las personas migrantes y de la igualdad durante su actual visita a España, y subrayó especialmente su postura ante los desafíos de los trabajadores y empresas frente a retos como la inteligencia artificial.

«Igual que lo fue el papa Francisco, es el mejor embajador del trabajo decente en el mundo», destacó a EFE la vicepresidenta en los márgenes de su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra.

«Que una voz autorizada como él defienda el trabajo decente y con derechos, señale que las empresas tienen que ser inclusivas, defienda el ser humano y lo coloque en el centro de las actuaciones de las empresas, creo que es una enorme aportación hoy al mundo», aseguró.

También valoró positivamente que «aporte luz sobre las migraciones en un mundo que es profundamente desigual y en el que los flujos migratorios están siendo causa de grandes conflictos».

Díaz opinó que una de las más importantes aportaciones de León XIV es su reciente primera encíclica, en la que reflexiona sobre los desafíos del ser humano ante la inteligencia artificial.

«Me siento muy próxima a ella», aseguró Díaz, recordando que el papa se inspiró en otra, la famosa ‘Rerum Novarum’ que publicó hace 135 años su antecesor León XIII (1878-1903), en la que se dirigió a obreros y patronos en un momento de crecientes tensiones de clase.

Díaz reconoció al mismo tiempo que está en desacuerdo con algunas ideas del actual papa, como sus críticas al aborto y la eutanasia, expresadas en su discurso en el Congreso de los Diputados este lunes.

«Es evidente que con la Iglesia Católica mostramos discrepancias en lo relativo a una parte de los derechos humanos fundamentales que tienen que ver con las mujeres», destacó a EFE Díaz, quien el miércoles asistirá a los actos de León XIV en la Sagrada Familia de Barcelona.

«Nosotras somos dueñas de nuestros cuerpos y desde luego tenemos la capacidad de decidir cuándo y cómo queremos ser madres», agregó, aunque manifestó su «respeto absoluto» a las creencias religiosas. EFE

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