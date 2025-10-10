Yolanda Díaz: Naciones Unidas y los palestinos tienen que formar parte del proceso de paz

1 minuto

Ginebra, 10 oct (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, destacó que Naciones Unidas y el pueblo gazatí, como agredido, deben formar parte del proceso de paz en Gaza, y reiteró la oferta española de organizar una conferencia en Madrid en este sentido.

Aunque calificó de «buenas noticias» los últimos avances en el alto el fuego entre Hamás e Israel, subrayó a EFE que el proceso de paz «se está haciendo sin dos actores claves», en referencia a palestinos y a Naciones Unidas.

«En este sentido, lo que estamos defendiendo es la celebración de una conferencia de paz auspiciada por Naciones Unidas» después de que España se haya mostrado como «un país referente en el mundo acerca de la defensa de la legalidad internacional, de los derechos humanos y de la denuncia del genocidio».

Una conferencia de paz, de la que habló el jueves con la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Francesca Albanese, podría contribuir a «garantizar el reconocimiento del Estado palestino, la soberanía» y «una paz que sí sea realmente justa y duradera», afirmó.

Albanese, una de las voces más críticas con Israel en el seno de la ONU, saludó la propuesta de Díaz y expresó su voluntad de colaborar para que se consolide y tenga éxito. EFE

abc/cg

(vídeo) (foto)