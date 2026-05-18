Yolanda Díaz aboga en Pekín por el multilateralismo y un menor déficit comercial con China

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Pekín, 18 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, inauguró este lunes en Pekín la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión con un discurso de corte multilateralista en el que también abogó por reducir el déficit comercial de la Unión Europea (UE) con China.

En sus palabras de apertura, la vicepresidenta afirmó que el orden económico internacional atraviesa una sacudida de gran intensidad que exige, a su juicio, un multilateralismo mejor, más justo y capaz de dar respuesta a desafíos como la crisis climática, la digitalización o la desigualdad.

Para construirlo, citó tres pilares: el respeto a la soberanía, la apuesta por la innovación y la justicia social.

Díaz defendió también corregir el enorme déficit comercial que China mantiene con Europa, argumentando que «el comercio en el que solo gana una de las partes genera malestar social y es un fermento para los movimientos populistas y proteccionistas».

En 2025 las exportaciones comunitarias al país asiático rondaron los 200.000 millones de euros, frente a unas importaciones de unos 560.000 millones, lo que dejó un déficit de 360.000 millones.

«La UE y China deben seguir cooperando para afrontar los grandes retos globales, y también dialogando y negociando para alcanzar un comercio bilateral más equilibrado y sostenible», añadió.

La vicepresidenta elogió la apuesta china por la innovación, impulsada por una inversión pública sostenida que ha llevado al país a liderar sectores estratégicos como la robótica industrial, los paneles fotovoltaicos o los vehículos eléctricos, y destacó los avances de China en materia medioambiental, que le han permitido anticipar su objetivo de pico de emisiones.

«Europa está aprendiendo de cómo el modelo chino ha convertido la innovación en un gran motor de su economía», señaló.

Asimismo, Díaz promocionó la UE como mayor bloque comercial del mundo en bienes y servicios combinados y habló de España como su «punta de lanza», que comienza a despuntar en sectores intensivos de conocimiento y alto valor añadido, así como potencia en energías renovables.

Ante un futuro incierto, subrayó, España ofrece estabilidad, previsibilidad y confianza, y recibe con «genuino interés» las inversiones chinas.

La visita de Díaz, de marcado carácter económico, incluyó además en su primera jornada reuniones con la presidenta de la Federación de Cooperativas de Suministro y Comercialización de China, Wang Yuyan, con el presidente del grupo empresarial CITIC, Xi Guohua, y visitas a varias cooperativas.

La vicepresidenta también mantuvo un encuentro con el vicepresidente chino Han Zheng, además de con la consejera de Estado china Shen Yiqin y con la ministra de Recursos Humanos y Seguridad Social, Wang Xiaoping.

Pekín acoge este lunes la Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, que reúne a líderes empresariales para debatir sobre tendencias económicas, comercio y tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial (IA). EFE

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