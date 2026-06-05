Yolanda Díaz apoya la lucha sindical portuguesa contra la reforma laboral de centroderecha

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Lisboa, 5 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, transmitió este viernes su apoyo a la huelga general celebrada esta semana en Portugal contra la reforma laboral del Ejecutivo de centroderecha y pidió que se sigan movilizando, al considerar que el proyecto de alteración quiere dar «marcha atrás» a los derechos de los trabajadores.

«Quiero dar un mensaje de solidaridad y apoyo, como ministra de Trabajo en mi Gobierno, a los sindicatos portugueses, a los trabajadores y trabajadoras portuguesas que han salido a la huelga general y a los que les queda una larga tarea para parar la contrarreforma laboral en Portugal», afirmó la ministra en un acto en Lisboa.

En su opinión, esta propuesta, impulsada por el Gobierno dirigido por el conservador Luís Montenegro, está basada en un «marco legislativo que en términos científicos ha fracasado», va a precarizar las relaciones laborales, debilitar el movimiento sindical y bajar los salarios.

La ministra realizó estas declaraciones durante la presentación del libro ‘Políticas Gubernamentales de Solidaridad en los Mercados de Trabajo Europeos: Empleo Precario y Reforma del Salario Mínimo en España y Portugal», elaborado por investigadores del instituto ISCTE y la Universidade Nova, por el lado luso, y de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde España.

Y añadió: «Le pido a la población portuguesa que se movilice, le pido a las fuerzas políticas portuguesas que se movilicen. Es mi obligación como mujer comprometida con la defensa de la solidaridad en el mundo».

La huelga general celebrada este miércoles en Portugal fue convocada por la Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical Nacional (CGTP-IN) para exigir al Gobierno de centroderecha que retire la propuesta de reforma laboral, que debe ser debatida en el Parlamento.

Esta es la segunda huelga general en el país en menos de seis meses, ambas convocadas en contra de la propuesta del Gobierno para alterar la legislación laboral.

La anterior huelga general, celebrada el 11 de diciembre y convocada por la CGTP-IN y UGT (que no se sumó en esta última ocasión al considerar que tuvo lugar en un momento inadecuado), fue la primera en Portugal en doce años, desde los tiempos de la ‘troika’.

Los dos sindicatos mayoritarios se oponen a esta reforma porque consideran que desregula los horarios de trabajo, extiende los contratos precarios, propicia el despido y ataca los derechos de maternidad y paternidad.

Por su parte, el Ejecutivo del Luís Montenegro defiende que la reforma es necesaria para elevar la productividad, aumentar los salarios y mejorar la competitividad. EFE

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