Yolanda Díaz apuesta por «relectura compartida» con México de «injusticias» de la historia

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró este viernes como «positivos» los «pasos tranquilos» que se están dando con México para normalizar las relaciones, al subrayar que es importante una «relectura compartida» de la historia en la que se «reconozcan las injusticias y los claroscuros».

«Creo que los pasos que estamos dando son muy positivos. El reto que tenemos ahora es el compartir una relectura de la historia que ha de ser común. En la que efectivamente hay injusticias, una relectura de la historia en la que hay claroscuros, sin lugar a dudas», afirmó Díaz en una rueda de prensa en Ciudad de México donde se encuentra de visita.

Las palabras de la vicepresidenta española se producen en medio de las tensiones provocadas por la petición de perdón de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a España por los abusos cometidos durante la conquista y la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de la mandataria en 2024. EFE

