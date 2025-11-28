Yolanda Díaz apuesta por «relectura compartida» con México de «injusticias» de la historia

3 minutos

Ciudad de México, 28 nov (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró este viernes como «positivos» los «pasos tranquilos» que se están dando con México para normalizar las relaciones, al subrayar que es importante una «relectura compartida» de la historia en la que se «reconozcan las injusticias y los claroscuros».

«Creo que los pasos que estamos dando son muy positivos. El reto que tenemos ahora es el compartir una relectura de la historia que ha de ser común. En la que efectivamente hay injusticias, una relectura de la historia en la que hay claroscuros, sin lugar a dudas», afirmó Díaz en una rueda de prensa en Ciudad de México donde se encuentra de visita.

Díaz se vio en la capital mexicana con el secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños, y tiene previsto participar mañana sábado en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, oeste de México, el mayor certamen editorial del mundo en español y que tiene como invitada especial a Barcelona.

Las palabras de la vicepresidenta española se producen en medio de las tensiones provocadas por la petición de perdón de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a España por los abusos cometidos durante la conquista y la no invitación del rey Felipe VI a la toma de posesión de la mandataria en 2024.

«Me parece que estos pasos tranquilos que se van dando, que dio el presidente del Gobierno (Pedro Sánchez), el ministro de Asuntos Exteriores (José Manuel Albares), que doy yo hoy, son claves para que podamos avanzar», señaló.

Hace unas semanas, Sánchez afirmó que «normalizar» las relaciones con México era una prioridad para su Gobierno, mientras que Albares sostuvo que «ha habido dolor e injusticia” hacia los pueblos originarios mexicanos y que es “justo reconocerlo y lamentarlo”.

«Estamos avanzando con tranquilidad, y es lo que debemos de hacer», agregó Díaz.

Sheinbaum, por su parte, celebró como «importante» y un «primer paso» por parte de España las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores.

«Es la primera vez que una autoridad del Gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante. Desde mi punto de vista, es un primer paso y habla de la importancia de lo que siempre hemos dicho”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria, al comentar el discurso de Albares durante la inauguración en Madrid a finales de octubre de la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’.

Pese a que dio la “enhorabuena por este primer paso del canciller del gobierno español”, Sheinbaum reiteró la petición de perdón que España, a su juicio, le debe a México.

La mandataria mexicana enmarcó el gesto en los primeros resultados de la solicitud formulada en 2019 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) por los agravios de la conquista.

Las relaciones entre México y España han vivido momentos de tensión después de que el rey Felipe VI no fuese invitado a la toma de posesión de Sheinbaum en octubre de 2024, que la mandataria mexicana justificó por la falta de respuesta de Madrid a la solicitud de perdón, y ante lo que el Gobierno español decidió no enviar a ningún representante en un hecho sin precedentes. EFE

afs/fp

(foto)(vídeo)