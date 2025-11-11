Yolanda Díaz arremete contra Mazón: «No puede continuar en las tareas públicas españolas»

Los Ángeles (EE.UU.), 11 nov (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, arremetió este martes contra el presidente de la Generalitat valenciana en funciones, Carlos Mazón, al afirmar que «no puede continuar en las tareas públicas españolas».

«Es una indignidad que el señor Mazón, a día de hoy, siga reteniendo el acta de diputado en las Cortes Valencianas. Es una indignidad que no se merecen las víctimas», dijo Díaz en unas declaraciones a la prensa en el Consultado de España en Los Ángeles.

Díaz pidió al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, «que actúe y le exija la retirada del acta de diputado al señor Mazón».

«La asunción de responsabilidades conlleva el todo, y el todo es, desde luego, no continuar en la vida pública en representación de los intereses legítimos, en este caso, de los votantes del Partido Popular», aseveró.

Aunque no se adentró en el proceso de negociaciones para designar al sucesor de Mazón, alertó que esta decisión «está en las manos de Vox».

Mazón declaró este martes en la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts. Durante su comparecencia, aseguró que «nadie ha dado más explicaciones» ni «ha asumido más responsabilidades» por la dana del 29 de octubre de 2024 en la que murieron 229 personas que él, que ha llegado hasta dimitir del cargo. EFE

