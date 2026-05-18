Yolanda Díaz califica de «fracaso mayúsculo» el resultado electoral del PP en Andalucía

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Pekín, 18 may (EFE).- La vicepresidenta segunda del Gobierno español y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó este lunes en Pekín de «fracaso mayúsculo» la pérdida de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, que obligará al candidato popular, Juanma Moreno, a negociar con el partido de ultraderecha Vox para gobernar.

«Hoy el señor Moreno pierde la mayoría absoluta y pasa a depender de la extrema derecha de nuestro país. Por lo tanto, el fracaso del Partido Popular es mayúsculo. La responsabilidad es también mayúscula», aseguró en declaraciones a los medios después de realizar unas palabras de apertura en la IV Cumbre Global de Promoción del Comercio y la Inversión, que se desarrolla en la capital china.

La vicepresidenta se preguntó si el PP va a entregar de nuevo la agenda a la extrema derecha en una comunidad tan importante como Andalucía, y cargó contra el líder popular al asegurar que «el señor Feijóo vuelve a fracasar», con una estrategia que, a su juicio, «no hace más que demostrar su debilidad».

Díaz felicitó también a los candidatos de Por Andalucía y Adelante Andalucía por sus respectivos resultados.

El candidato del PP a la reelección en la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ganó ampliamente las elecciones autonómicas de este 17 de mayo, con 53 diputados, aunque se quedó a dos escaños de revalidar la mayoría absoluta, por lo que tendrá que negociar con Vox para gobernar.

Por su parte, el PSOE, con 28 diputados, obtuvo su peor resultado histórico en Andalucía, comunidad que fue feudo tradicional para los socialistas.

Vox subió ligeramente y consiguió 15 escaños, mientras que Adelante Andalucía, partido de izquierda y andalucista, se convirtió en cuarta fuerza con 8 diputados, y Por Andalucía, la coalición de izquierdas quedó última con 5 diputados. EFE

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