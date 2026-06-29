Yolanda Díaz defiende el balance de Sumar y evita la pugna interna

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Luxemburgo, 29 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, evitó este lunes en Luxemburgo pronunciarse sobre la pugna por la sucesión en Sumar, a pocos días de que se cierre el plazo de candidaturas para su próxima asamblea, y centró su respuesta en reivindicar el legado del partido en el Gobierno de coalición.

«No tengo ni idea de si va a haber nuevas candidaturas», afirmó Díaz, que se limitó a desear «la mejor suerte» a «las compañeras que van a liderar Sumar» sin entrar a valorar los nombres en liza.

Hasta el momento la única candidatura oficial presentada para la asamblea de Movimiento Sumar del próximo 11 de julio es la formada por la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, y la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, que se presentan como un tándem de unidad.

El plazo de candidaturas para la próxima asamblea de Sumar se cierra este martes, 30 de junio.

Sin entrar a valorar quién debe liderar el espacio político que ella misma fundó, la ministra optó por blindar el balance de su partido: «Sin Sumar no hay gobierno de coalición progresista».

De hecho, Díaz defendió que el cambio vivido en España en los últimos años «lo ha propiciado Sumar», citando como medidas con «nuestro cuño» el salario mínimo, la reforma laboral, la Ley Rider, los derechos de las trabajadoras del hogar y la ley de dependencia.

«Fíjese lo que hubiera pasado si no hubiéramos estado en el Gobierno», remachó, antes de cerrar con un llamamiento a la militancia: «Por tanto, sumemos». EFE

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