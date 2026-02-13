Yolanda Díaz dice que Europa debe «despertar» y «reaccionar» ante los retrocesos sociales

2 minutos

Viena, 13 feb (EFE).- La ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que la Unión Europea debe despertar y reaccionar ante los retroceso en materia social y económica que, aseguró, se están produciendo.

«Tenemos una Europa que sigue siendo asolada por la precariedad, por la vivienda y por el paro», afirmó la también vicepresidenta segunda del Gobierno a su llegada a una cumbre informal de ministros de Empleo y Asuntos Sociales en Nicosia, según retransmitió el servicio de información de la Comisión Europea.

Díaz alertó de que en la Unión Europea se está retrocediendo en términos sociales y económicos y que hay que despertar y «dar un paso adelante».

La ministra aludió a los informes realizados por los exprimeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi sobre la competitividad en Europa que, asegura, respaldan su advertencia.

«Necesitamos, lógicamente, regulación en materia laboral en Europa. Tenemos 93 millones de personas pobres en Europa a las que hay que dar salida», destacó Díaz.

Así, la responsable de Trabajo afirmó que Europa debe seguir apostando por una economía social y que eso no puede ser un elemento periférico, sino central, en las políticas comunitarias.

Igualmente, defendió que la UE regule «más y mejor» el funcionamiento de las plataformas digitales y mejore los derechos laborales en contra de, dijo, lo que demanda el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«En definitiva, dar un futuro de esperanza y de dignidad a los europeos y a las europeas», dijo Díaz quien advirtió que, de lo contrario, «el futuro va a ser mucho más complicado».

La ministra opinó que Europa necesita más autonomía estratégica, más Europa social que nunca y reducir todas las dependencias tecnológicas, financieras y de defensa con los Estados Unidos.EFE

as/alf