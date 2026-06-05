Yolanda Díaz propone «hacer un Mamdani» entre las fuerzas progresistas para gobernar

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Lisboa, 5 jun (EFE).- La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, abogó este viernes en un acto en Lisboa por «hacer un Mamdani» e impulsar una agenda democrática «de mínimos» entre fuerzas progresistas del mundo para poder gobernar frente a las derechas.

«Hacemos una alianza que tiene que ser democrática, que es de época, y vamos todos y todas y compartimos agendas globales (…) Nosotros, más todas las fuerzas progresistas europeas, más las norteamericanas, más las africanas… Y nos compartimos un programa de mínimos común o no vamos a ganar», planteó Díaz, en referencia al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

En su opinión, es necesaria una agenda compartida «en una alianza democrática» que «dé esperanza» y que diga a los votantes que es posible ganar, en un momento en el que las derechas del mundo ya comparten agenda.

Alertó también de que la extrema derecha en el mundo quiere «quebrar las instituciones» en perjuicio de los ciudadanos.

En ese sentido, afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, está «apropiándose del Estado para su riqueza» y para la de los «chicos» de Silicon Valley: «Y este es un cambio en el neoliberalismo que merece, en términos económicos, pensarlo bien», recalcó.

Díaz participó en la presentación del libro ‘Políticas Gubernamentales de Solidaridad en los Mercados de Trabajo Europeos: Empleo Precario y Reforma del Salario Mínimo en España y Portugal’, elaborado por investigadores del instituto ISCTE y la Universidade Nova, por el lado luso, y de la Universidad Autónoma de Barcelona, desde España.

Durante su alocución, recalcó además la importancia de apostar por políticas solidarias y resistir ante «los hombres de negro» y neoliberales para proteger el mercado laboral.

«La troika y los hombres de negro son reales, existen, los conocemos», advirtió, y «son ajenos a la toma de decisiones políticas y mandan». Ante ese escenario, abogó por «no rendirse» o la ciudadanía pierde.

Criticó también las políticas de «flexibilidad» que se intentan impulsar internacionalmente en el mercado de trabajo, haciendo referencia directa a la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno portugués de centroderecha, que ha sido rechazada por los sindicatos, cuando lo que buscan es desregular «bajo una premisa falsa».

«Tiene que ver con volver a ese eufemismo llamado flexibilidad, que en realidad no es más que lo que define y quiere Donald Trump, que es desregular bajo una premisa falsa, que es la competitividad, es esa Unión Europea que trajo lo peor de nosotros mismos», recalcó.

Defendió las políticas impulsadas por su Gobierno, entre ellas la defensa del contrato estable, la subida del salario mínimo y una nueva regulación de los despidos.

En el libro presentado hoy, basándose en datos entre 2015 y 2025, destacan que ambos países registraron la mayor caída en una década del empleo temporal joven desde el inicio de la serie del Eurostat, en 1995.

En las conclusiones, indican que, en el marco de un «resurgimiento de la reforma solidaria», la trayectoria reformista de España «se alinea consistentemente con el ideal inclusivo, caracterizado por una amplia reregulación y desmercantilización destinadas a beneficiar a la fuerza laboral en su conjunto», frente al caso luso, que presenta «un perfil más heterogéneo».EFE

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