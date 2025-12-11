The Swiss voice in the world since 1935
Yolanda Díaz tacha de «inhumana» la postura de la CEOE ante permisos por duelo y cuidados

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 11 dic (EFE).- La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda de España, Yolanda Díaz, calificó este jueves de «inhumana» la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contraria a la ampliación de los permisos por fallecimiento y por cuidados paliativos, y que ha paralizado la mesa de diálogo entre ambas partes.

«Es grave, por inhumana, la actitud de la CEOE ante los permisos que vamos a estrenar en España por cuidados paliativos, los que necesitamos cuando tenemos a un familiar con una enfermedad con una patología grave. ¿Qué ha hecho la patronal? Levantarse de la mesa. Estamos ante una patronal absolutamente inhumana», insistió en declaraciones a EFE.

Díaz anticipó que el próximo lunes «se va a celebrar la última mesa de diálogo social» y «España va a legislar» en materia de estos permisos, pese a las reticencias de la patronal. EFE

abc/lab

(vídeo) (foto)

