Yolanda Díaz tacha de «inhumana» la postura de la CEOE ante permisos por duelo y cuidados

2 minutos

Ginebra, 11 dic (EFE).- La ministra española de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, calificó este jueves de «inhumana» la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) contraria a la ampliación de los permisos por fallecimiento y por cuidados paliativos, que ha paralizado la mesa de diálogo entre ambas partes.

«Es grave, por inhumana, la actitud de la CEOE ante los permisos que vamos a estrenar en España por cuidados paliativos, los que necesitamos cuando tenemos a un familiar con una enfermedad con una patología grave. ¿Qué ha hecho la patronal? Levantarse de la mesa. Estamos ante una patronal absolutamente inhumana», insistió en declaraciones a EFE.

Díaz, en viaje de trabajo a la sede en Ginebra de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anticipó que el próximo lunes «se va a celebrar la última mesa de diálogo social» y «España va a legislar» en materia de estos permisos, pese a las reticencias de la patronal.

«Lamento la actitud inaudita de la CEOE, que primero dijo que quería diálogo social para debatir sobre estos permisos» para que después, tras meses de trabajo y diálogo, se levantara de la mesa porque «sencillamente no quiere algo que es de sentido común», afirmó la titular de Trabajo.

Respecto a los permisos por fallecimiento, Díaz insistió en que «dos días de permiso para atender el cuidado de alguien que fallece no es justo. Ningún trabajador está en las debidas condiciones tras el fallecimiento de un padre, de una hermana, de un hijo a los dos días y, por tanto, la propuesta que hacemos es ampliar esos permisos a 10 días».

Recordó, a modo comparativo, que los permisos por matrimonio son de 15 días, «lo cual está bien, pero cuando fallece un familiar con el que estamos unidos desde luego este permiso debe de ampliarse». EFE

abc/rf

(foto) (vídeo)