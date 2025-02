Yoon lamenta haber sido apartado del poder en su último alegato ante el Constitucional

Seúl, 25 feb (EFE).- El presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, lamentó este martes no haber podido ejercer sus funciones desde que fue destituido por el Parlamento a raíz de su aplicación de la ley marcial, durante su comparecencia en la última vista del juicio en el Tribunal Constitucional que determinará si su inhabilitación es definitiva.

«Quiero expresar mis disculpas y mis agradecimientos al pueblo», dijo en su último alegato ante el tribunal surcoreano, que se espera que emita su resolución en las próximas semanas sobre la destitución de Yoon.

«Al mismo tiempo que me siento agradecido, el hecho de no haber podido trabajar durante todo el mandato que me había concedido el pueblo me ha causado dolor de corazón», señaló Yoon en su intervención, recogida por la agencia local Yonhap.

El presidente, que aunque sigue en el cargo fue apartado de sus funciones por la moción de destitución parlamentaria aprobada a mediados de diciembre a raíz de su declaración de la ley marcial que aplicó fugazmente el 3 de ese mismo mes, dedicó gran parte de su intervención a exponer su agenda política en caso de continuar en el cargo.

«Si vuelvo a trabajar, me centraré durante la segunda mitad de mi mandato en una revisión constitucional y en reformas políticas», declaró Yoon, quien afirmó que aspira a que ese sea su legado «para generaciones futuras».

En un alegato que se prolongó unos 40 minutos, añadió que dedicará sus esfuerzos a «aunar la voluntad del pueblo» para lograr una reforma constitucional y una estructura política «que se ajusten bien a los cambios en la sociedad».

La vista de hoy comenzó con un repaso de las pruebas presentadas desde el arranque de los procedimientos el pasado 14 de enero y una última presentación por parte del equipo legal de Yoon y la fiscalía de las argumentaciones a favor y en contra de la constitucionalidad de la deposición del presidente a raíz de su fugaz declaración de la ley marcial en el país el pasado diciembre.

Mientras que Yoon se centró en un discurso de contenido fundamentalmente político y dirigido a sus simpatizantes, que se congregaron en las afueras del Constitucional en una nueva concentración de apoyo al líder conservador, su equipo legal volvió a defender las circunstancias que lo llevaron a declarar el estado de excepción.

La moción de destitución aprobada por la Asamblea Nacional (Parlamento surcoreano) contra Yoon acusa al presidente de violar la Constitución y las leyes nacionales por declarar la ley marcial sin que hubiera una emergencia nacional y de ignorar los procedimientos pertinentes para tal declaración, como convocar una reunión del Gabinete y notificar al Parlamento.

Yoon y sus abogados han argumentado que la declaración fue un acto que encaja en las competencias presidenciales orientado a enviar una advertencia a la oposición por sus repetidas destituciones de funcionarios gubernamentales y sus intentos de recortar el presupuesto estatal.

Después de que se cierren los procedimientos, el máximo tribunal surcoreano tiene hasta junio para determinar si ratifica o no la destitución que el Parlamento aprobó contra Yoon el 14 de diciembre.

Teniendo en cuenta que el mandato de dos de sus ocho magistrados expira el 18 de abril, se prevé que la sentencia se conozca antes, y los medios surcoreanos apuntan en concreto a mediados de marzo como horizonte más probable para la resolución.

En caso de que la destitución del presidente sea ratificada, se deberán convocar elecciones presidenciales adelantadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo judicial. EFE

