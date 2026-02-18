Yotta y NVIDIA invertirán 3.000 millones para crear el mayor superordenador de IA de India

Nueva Delhi 18 feb (EFE).- La empresa india Yotta Data Services anunció este miércoles un acuerdo estratégico con el gigante estadounidense NVIDIA, para movilizar un capital total de 3.000 millones de dólares, destinados al despliegue de una infraestructura de inteligencia artificial, algo así como un superordenador, sin precedentes en la región.

«La infraestructura de inteligencia artificial se está convirtiendo en una base económica fundamental, y este supercluster refuerza la posición de la India en la cadena de valor global», aseguró en un comunicado el presidente de Yotta, Darshan Hiranandani, sobre la trascendencia del proyecto.

La nueva infraestructura tecnológica contará con 20.736 procesadores de última generación NVIDIA Blackwell Ultra, que estarán operativos en agosto de 2026, dentro de un campus de datos cerca de Nueva Delhi.

El complejo tecnológico quintuplicará la potencia de los sistemas actuales del país, una escala que permitirá competir con los grandes centros de procesamiento de datos de Estados Unidos y China.

El anuncio se ha hecho en el marco de la Cumbre de Impacto de IA 2026 en Nueva Delhi, un encuentro con el que el Gobierno indio pretende atraer nuevas inversiones y consolidar su ambición de liderar el mercado global de infraestructuras críticas.

Yotta Data Services opera como el brazo de infraestructura digital del conglomerado indio Hiranandani Group, y se ha consolidado en los últimos años como el principal proveedor de centros de datos de hiperescala en la India. EFE

