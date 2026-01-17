Young Cister presenta nuevo álbum y dice que «la cultura y el arte son muy importantes»

3 minutos

Víctor Castelló

Santiago, 17 ene (EFE).- El artista urbano chileno Young Cister afirmó en una entrevista con EFE que «la cultura y el arte son muy importantes para el desarrollo de la sociedad» y explicó que su nuevo disco, ‘La ciudad nunca duerme’, se inspiró en una época de «insomnio diagnosticado» como el relato de lo que puede suceder una noche.

Esteban Cisterna, conocido como Young Cister, presentó este viernes su último álbum ‘La ciudad nunca duerme’ que, según explicó, está inspirado en «una ciudad como Santiago, bien caótica» y en una etapa de su vida basada en el «estrés, mucha fiesta, vacíos y creatividad nocturna».

«Empecé a escribir este relato en pos de lo que puede suceder una noche, desde las doce de la noche hasta el amanecer. Es una historia completa. Puede suceder por la noche que la gente se exceda. En lo que sea, sustancias, alcohol, drogas… El álbum plasma eso”, explicó el artista.

Contra el fascismo

Young Cister respondió a sí ha cambiado algo respecto a la publicación de Instagram en la que clamó «No al fascismo» justo después de la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales en Chile tras el resultado de la ultraderecha.

“Yo sigo con mi opinión. Tengo mis ideales inamovibles dentro de mí. Fue un momento en el que tuve mucha gente en contra y a favor. Siempre es bueno que haya opiniones de diversas fuentes. Pero no han cambiado mis ideales”, afirmó Young Cister ahora que el ultraderechista José Antonio Kast es el presidente electo.

El cantante reiteró su posición al decir que «un sector político siempre va a estar más del lado de la música y de las personas y creo que otro sector, del que no estoy a favor, no apoya tanto a la cultura y sí se enfoca más en otros temas».

Desde TikTok al mundo

Su canción ‘QLOO*’, que forma parte del álbum, se convirtió en uno de los temas más escuchados a nivel internacional gracias, en parte, al poder de la viralidad de plataformas como TikTok.

Young Cister cree que «TikTok es la herramienta principal para pegar canciones», pero le «cuesta subir contenido», aunque «es lo que puede levantar una canción, hasta a un artista de cien seguidores».

En esta coyuntura, el artista urbano defiende el mantener los álbumes como «historias» y no se siente cómodo en la cultura del «one-hit», es decir, hacer una sola canción que tenga millones de visitas y monetizarla al máximo.

«Me encanta hacer discos. Es como escribir el guion de una película, una historia, un universo. Eso me llama mucho más la atención que hacer canciones por años. Hacer un single cada vez. Siento que no puedo contarlo solo en una canción», comentó.

Conexión con España

Young Cister recalcó que no hace música para que triunfe un solo tema porque sus canciones «no están pensadas para ser hits, sino para contar una historia” dentro de un álbum.

Asimismo, en este disco colaboró con RVFV, un artista español de los muchos que le inspiran, como Beny Jr. o el canario Cruz Cafuné, del que guarda un cariño especial y anhela tener una colaboración con él.

» A Cruzzi (Cruz Cafuné) lo respeto mucho. Él fue a mi show en Madrid el año pasado. Conozco a su gente, a su equipo. Es muy buena gente, muy buen rapero y muy buen artista. Todo lo que él expresa lo siento muy puro. Trabajar con Cruz Cafuné para mí sería increíble», sentenció el artista.

Young Cister se presentará en el Movistar Arena, de Santiago, el próximo 22 de enero.EFE

