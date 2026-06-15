YouTube asegura que el veto británico a los menores les empujará a redes «menos seguras»

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Londres, 15 jun (EFE).- La plataforma YouTube, la más popular de las redes sociales entre los menores británicos, reaccionó hoy negativamente ante la anunciada prohibición en el Reino Unido de las redes sociales más seguidas a partir del año próximo con la advertencia de que esto les empujará a redes «menos seguras».

Un portavoz de YouTube dijo al diario The Telegraph que su empresa -propiedad de Alphabet, matriz de Google- lleva una década invirtiendo en mecanismos de protección junto con expertos en la cuestión para ofrecer a los menores «experiencias apropiadas».

Como resultado, asegura que YouTube se ha convertido en «un recurso vital para jóvenes, educadores y padres».

Por todos estos motivos, YouTube advierte de que «la prohibición total empujará a los chicos fuera de estas experiencias vigiladas, supervisadas y beneficiosas hacia servicios anónimos y menos seguros», dijo el portavoz.

Según el regulador británico del espacio digital Ofcom, los niños de entre 8 y 14 años pasan de media tres horas diarias en línea, dos de ellas en las redes sociales. De entre todas, YouTube es la más popular en esa franja de edad, con una media de 48 minutos diarios.

La prohibición de redes sociales a menores de 16 años a partir de la primavera de 2027 -con medidas restrictivas también para los adolescentes de 16 y 17 años- se considera una de las más ambiciosas implementadas hasta ahora en el mundo. EFE

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