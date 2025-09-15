The Swiss voice in the world since 1935

YPF perforará tres pozos petroleros exploratorios en la formación argentina Palermo Aike

Buenos Aires, 15 sep (EFE).- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, inició este lunes las tareas para perforar tres nuevos pozos exploratorios en Palermo Aike, la segunda mayor reserva de hidrocarburos no convencionales del país, después de Vaca Muerta.

Según informó el Gobierno de la austral provincia argentina de Santa Cruz en un comunicado, la petrolera comenzó la construcción de los tres pozos, con una inversión total de 200 millones de dólares.

«Son tres locaciones que van a demandar mucho trabajo, y esta operación es enorme. Estamos hablando de una inversión de 200 millones de dólares», resaltó el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal.

Las tareas de perforación del primer pozo exploratorio en Palermo Aike se iniciaron en septiembre de 2023 y concluyeron en mayo de 2024, con una inversión de 28 millones de dólares.

Con 12.600 kilómetros cuadrados de extensión, Palermo Aike tiene recursos estimados por 10.000 millones de barriles equivalentes de petróleo, lo que representa la tercera parte de Vaca Muerta, la colosal formación de hidrocarburos no convencionales del suroeste de Argentina y cuyo desarrollo comenzó hace doce años.

Por sus condiciones geológicas, Palermo Aike es la formación más parecida a Vaca Muerta dada su extensión espacial, la profundidad del objetivo (entre 3.000 y 3.500 metros), su origen marino y su potencial. EFE

