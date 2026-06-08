Yuderqui Contreras es elegida al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano

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Santo Domingo, 8 jun (EFE).- La ex levantadora de pesas Yuderqui Contreras fue elegida este lunes al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, tras cumplir una larga y fructífera carrera en el deporte de la halterofilia.

La pesista se retiró con un palmarés de casi 30 medallas ganadas en competencias internacionales, desde Campeonatos del Mundo, Juegos Panamericanos y Centroamericanos, así como en campeonatos continentales y regionales de su deporte.

Quince de sus preseas fueron de oro, siete de plata y el resto de bronce.

A excepción de los Juegos Olímpicos, Contreras fue una atleta de alto relieve en todos los escenarios en los que le tocó competir, tanto en 53 como en 58 kilogramos. Sin embargo, realizó sus grandes hazañas en la primera división.

Es una séptuple medallista en Campeonatos Mundiales Superior, además de múltiple monarca en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y campeonatos propios de su deporte, a nivel regional y continental.

Su desempeño la coloca entre las tres mejores pesistas dominicanas de la historia y una de las grandes atletas dominicanas de todos los tiempos.

Nacida el 27 de marzo de 1986 en San Pedro de Macorís, Contreras ganó tres preseas de bronce en la cita universal de 2005 celebrada en Doha, Qatar y repitió la misma actuación en la versión de Antalya 2010, Turquía, en los 53 kilogramos.

Debutó ganando dos medallas de plata en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003, para luego dominar de manera absoluta los 53 kg en los Panamericanos de 2007 y 2011 celebrados en Río de Janeiro (Brasil) y Guadalajara (México).

En la justa brasileña estableció marcas de los Juegos en arranque, envión y total con 95, 112 y 207 kilos. En Guadalajara revalidó su reinado y volvió a quebrar el récord de los Juegos en arranque con 96 kilos. En el envión alzó 110 kilos y terminó con 206 en el total.

La exatleta totalizó dos oros y dos platas en Juegos Panamericanos y seis en Campeonatos del Mundo.

Tras la elección de Contreras, la lista de mujeres pesistas en el Pabellón de la Fama se eleva a cinco y a nueve en general.

Ella se une a Wendy Santana (2024), Miositis Heredia (2021), Guillermina Candelario (2018) y Wanda Rijo (2016).

Los hombres inmortalizados como atletas son Amaury Cordero (1987), Rafael -El Pollito- Ortega (2011). Como propulsores, Bolívar Vargas Candelario (2019) y José Márquez (2013).EFE

rsl