Yunus declara «mártir» a líder radical asesinado y advierte de un sabotaje en Bangladés

Nueva Delhi, 19 dic (EFE).- El jefe del Gobierno interino de Bangladés, el Nobel Muhammad Yunus, se dirigió este viernes a la nación para declarar «mártir» al fallecido líder estudiantil Sharif Osman Hadi, en medio de la furia en las calles asumiendo la retórica de los manifestantes que han incendiado medios y atacado sedes diplomáticas.

«Ruego para que el gran Señor de los mundos acepte a este soldado inmortal de la lucha contra el fascismo y la hegemonía como mártir», dijo en un comunicado el jefe del Gobierno interino de Bangladés elevando su figura a símbolo nacional en un intento por contener la violencia que sacude al país.

Tras los graves disturbios de las últimas horas, que incluyeron la quema de periódicos y ataques a sedes diplomáticas, Yunus ha asumido el lenguaje de los manifestantes al definir al fallecido como un «símbolo único de protesta» y una víctima de lo que calificó como «fuerzas derrotadas».

«Osman Hadi era enemigo de las fuerzas derrotadas, los terroristas fascistas. El perverso intento de intimidar a los revolucionarios silenciando su voz será completamente frustrado», aseguró el mandatario, quien vinculó directamente el asesinato con un sabotaje político.

«Nadie puede detener el progreso democrático de este país mediante el miedo, el terror o el derramamiento de sangre», agregó.

El comunicado oficial advierte a la población sobre el riesgo de que la ira descarrile el proceso electoral previsto para febrero, y pide a la ciudadanía que no tome la justicia por su mano. «Seamos pacientes, no escuchemos la propaganda ni los rumores, y abstengámonos de tomar decisiones precipitadas», dijo.

«Hemos llegado a la etapa final de la transición democrática», recordó Yunus, subrayando que el objetivo de los atacantes es que el país caiga en el caos.

El Gobierno ha decretado un día de luto estatal para mañana, ordenando que la bandera nacional ondee a media asta en todas las instituciones y organizando oraciones especiales en las mezquitas tras el rezo del viernes.

Además, el Estado se ha comprometido a asumir «la responsabilidad de la esposa y el hijo único» del fallecido.

El comunicado del Gobierno cierra prometiendo que «todos los criminales involucrados en este brutal asesinato serán llevados ante la justicia con prontitud y se les aplicará el máximo castigo». EFE

