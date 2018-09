(it)

El dalái lama en el Instituto Tibetano suizo 21 de septiembre de 2018 - 10:06 El dalái lama inició este viernes una visita de cuatro días a Suiza en Rikon (ZH). Acogido por los monjes budistas del Instituto Tibetano y cientos de fieles, elogió el trabajo realizado en ese monasterio y presidió una ceremonia. El guía espiritual (83 años) llegó por la mañana al Instituto Tibetano de Rikon, que celebra el jubileo del 50 aniversario de su fundación. Es el único monasterio budista fundado fuera de Asia por orden del dalái lama. La comunidad del monasterio tiene siete monjes budistas y un abad. Representan las cuatro grandes escuelas del budismo tibetano. Junto con el personal del instituto, organizan eventos dedicados a la cultura y la religión tibetanas. Además, de 20 a 30 grupos escolares visitan las instalaciones cada año. El instituto incluye una de las bibliotecas más grandes dedicadas al Tíbet en el mundo. Tiene 11 000 libros y documentos. El dalái lama ha visitado ese lugar en diversas ocasiones, la última vez en 2013. Esta es su decimoquinta visita a Suiza. El sábado el guía espiritual tomará parte en las festividades oficiales del jubileo. Se llevarán a cabo en un pabellón deportivo en Winterthur (ZH). El domingo dará un mensaje espiritual en el Hallenstadion de Zúrich y al día siguiente asistirá a un simposio en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Zúrich (ZHAW) en Winterthur.