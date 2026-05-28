Zafra de arroz en Uruguay logra un rendimiento promedio de 9.338 kilos por hectárea

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Montevideo, 28 may (EFE).- El sector arrocero en Uruguay alcanzó un rendimiento promedio de 9.338 kilos por hectárea en la zafra 2025-2026, según concluyó el XXII Taller Evaluación de Zafra de Arroz del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).

Los datos fueron presentados en un evento en el departamento (provincia) de Treinta y Tres, en el que representantes destacaron el rendimiento del sector pese a «los desafíos climáticos y la coyuntura global».

El investigador Federico Molina destacó lo que se consolidó como «una campaña muy buena», al tratarse del «sexto año con rendimientos por encima de los 9.000 kilos por hectárea, a excepción de 2023-2024».

El relevamiento se concentró en un 85 % del área sembrada en el país suramericano, que corresponde a 139.760 hectáreas.

En esta zafra, la variedad INIA Merín se posicionó como la más sembrada, ocupando el 38 % del área total y con un rendimiento de 9.716 kilos por hectárea.

El mayor rendimiento se dio en el norte del país, con 9.655 kilos por hectárea, mientras que en centro la producción fue de 9.302 kilos por hectárea y en el este fue de 9.282.

Matías Oxley, asistente de investigación de INIA, informó en esta instancia que las condiciones climáticas fueron «muy favorables en la siembra y la implantación en la zona este» del país, que se vieron favorecidos los cultivos de ciclo largo y que durante la cosecha no hubo limitaciones, por lo que el cultivo fue de buena calidad.

De cara a la próxima zafra, el investigador del INIA Álvaro Roel advirtió que entre octubre de este año y enero de 2027 hay más de un «90 % de probabilidades de que ocurra un evento Niño», en referencia a un fenómeno climático que en años anteriores fue condicionante para una reducción de los niveles de productividad.

Días atrás se confirmó que Uruguay exportó a la Unión Europea el 63 % de las 6.667 toneladas de arroz permitidas para el año 2026 por el acuerdo entre ese bloque y el Mercosur.

En diálogo con la Agencia EFE, el empresario arrocero Alfredo Lago apuntó que la UE se convirtió en los últimos diez años en uno de los principales destinos del arroz uruguayo: «Si no es el primero es el segundo. Un 25 %, un 30 % y hasta un 35 % del volumen exportado ha ido a distintos países de la UE».

En ese sentido, Lago indicó que, si bien el arroz es un alimento básico y el de menor valor que la humanidad puede comprar, su calidad influye.

«En Europa tanto la calidad como la inocuidad del grano. Nosotros hemos establecido un protocolo de producción restringiendo el uso de fitosanitarios para dar la total garantía a todos nuestros compradores. Eso nos ha colocado en una situación diferencial y mejor que nuestros colegas del Mercosur», explicó. EFE

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