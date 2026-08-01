Zakaria se rompe el cruzado de la rodilla y dice adiós a la temporada con el Corinthians

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São Paulo, 31 jul (EFE).- El marroquí Zakaria Labyad, centrocampista del Corinthians, fue diagnosticado con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y una lesión en el menisco, informó este viernes el club brasileño.

Zakaria, de 33 años, pasará por el quirófano «en los próximos días», con lo que dirá adiós a lo que queda de temporada de 2026, que concluye en diciembre próximo.

El jugador, nacido en Países Bajos, pero nacionalizado marroquí, se lesionó al torcerse la rodilla mientras intentaba zafarse de un rival durante el partido del jueves contra el Athletico Paranaense (0-0), correspondiente a la vigésimo primera jornada del Campeonato Brasileño, en el estadio Neo Química Arena de São Paulo.

Recomendado por el delantero neerlandés Memphis Depay, el exfutbolista del Ajax de Ámsterdam milita en el conjunto paulista desde febrero de este año, cuando cerró su etapa en el fútbol chino.

El entrenador del ‘Timão’, el exseleccionador Fernando Diniz, advirtió en rueda de prensa que «muy probablemente» la grave lesión de Zakaria es culpa del mal estado del césped del feudo paulista.

En ese mismo encuentro, el Corinthians también perdió al goleador brasileño Yuri Alberto, con una lesión muscular en la región posterior del muslo derecho, y al centrocampista argentino Rodrigo Garro, quien sufre un traumatismo en el pie derecho.

La escuadra de São Paulo marcha en la mitad de la clasificación del Campeonato Brasileño y en agosto se enfrentará a Rosario Central en los octavos de final de la Copa Libertadores. EFE

cms/gbf