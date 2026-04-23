Zambia dice recibir custodia del cuerpo del expresidente Lungu, pero la Justicia lo frena

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Nairobi, 23 abr (EFE).- Un tribunal de Sudáfrica frenó el retorno al Gobierno de Zambia del cuerpo del expresidente zambiano Edgar Lungu (2015-2021), en un nuevo giro de los acontecimientos poco después de que este país informara de que sus restos le habían sido transferidos tras meses de disputa legal con la familia del exmandatario.

«El Gobierno de la República de Zambia desea confirmar que el Tribunal Superior de Pretoria (capital sudafricana) ha transferido formalmente hoy, 22 de abril de 2026, los restos mortales del sexto presidente de la República, Dr. Edgar Chagwa Lungu, al Gobierno zambiano», informó anoche en un comunicado el fiscal general de Zambia, Mulilo Kabesha.

Según el fiscal, este movimiento se debió a la «incapacidad de la familia para continuar con su recurso ante el Tribunal Supremo de Apelaciones de Sudáfrica».

«Los restos mortales del expresidente han sido trasladados desde Two Mountains Burial Services (la funeraria donde estaban siendo guardados) a unas instalaciones gestionadas por el Gobierno sudafricano», señaló el comunicado.

Sin embargo, poco después, el portavoz de la familia, Makebi Zulu, negó que el proceso de apelación haya vencido y reveló que presentaron una petición urgente, que llevó a la Justicia a emitir una nueva orden para suspender el proceso de repatriación del cuerpo y ordenar su devolución a la funeraria.

Esa orden, según el documento judicial, estará vigente hasta el próximo 21 de mayo.

El 8 de agosto de 2025, el Tribunal Superior de Gauteng (la misma corte de Pretoria mencionada en el comunicado del fiscal) ordenó la entrega del cuerpo de Lungu a Zambia para ofrecerle un funeral y un entierro de Estado en el cementerio presidencial de Embassy Park en la capital zambiana, Lusaka.

Después de ese fallo, los Lungu alegaron que la repatriación planteaba cuestiones jurídicas que debía resolver el citado Tribunal Supremo de Apelaciones, pero, el pasado septiembre, el Tribunal Superior de Gauteng desestimó su recurso, al considerar que no existían razones de peso para conceder autorización de apelación.

La familia asegura que la última voluntad del exmandatario fue que su sucesor y rival político, el actual presidente zambiano, Hakainde Hichilema, no se acercara a su cuerpo.

El 26 de agosto, el Tribunal Constitucional sudafricano ya negó a la familia del expresidente el permiso para apelar contra la repatriación de su cuerpo.

Lungu murió el pasado 5 de junio a los 68 años en un hospital sudafricano y estaba previsto que fuera enterrado en la Catedral de Cristo Rey en Hillbrow, Johannesburgo (norte), en un acto que desafiaba la orden de Hichilema de repatriar los restos.

Lungu presidió Zambia entre enero de 2015 y agosto de 2021, cuando perdió las elecciones frente a Hichilema.

Su fallecimiento ocurrió pocos meses después de que el Tribunal Constitucional dictaminara, en diciembre de 2023, que no podía volver a postularse a la Presidencia tras haber anunciado su intención de regresar a la política. EFE

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