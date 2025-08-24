Zampedri marcó el primer gol en el nuevo estadio de la Universidad Católica

3 minutos

María José Rey

Santiago de Chile, 23 ago (EFE).- Un gol del capitán de Universidad Católica, Fernando Zampedri, se convirtió en el primero que se registra en el nuevo estadio del club chileno y allanó la victoria por 2-0 sobre Unión Española.

El Claro Arena, con capacidad para 20.000 espectadores, está situado en un elegante barrio del oriente de Santiago próximo a la precordillera de Los Andes.

El estadio sustituye a San Carlos de Apoquindo, que estuvo vigente desde 1988, y durante la construcción del nuevo coliseo la Universidad de Chile jugó gran parte de sus partidos de local en el Santa Laura, de Unión Española.

El gol del argentino nacionalizado chileno ocurrió en el minuto 31. Además de ser el primero en el nuevo estadio, fue emblemático porque el delantero es el máximo goleador del club cruzado con 134, y el principal artillero de la Liga chilena en las últimas cinco temporadas.

Fue un cabezazo desde el punto de penalti, tras un tiro de esquina, que entró ajustado al poste derecho del portero Martín Parra. El ariete argentino nacionalizado chileno, de 37 años, lidera la lista de goleadores de esta temporada con 11 tantos.

“Contento por el triunfo y por la gente, un hermoso ambiente. Estaba convencido de que tenía que hacer el gol, y se dio para los tres puntos que son importantes. Es increíble lo que estoy viviendo”, dijo Zampedri tras salir de la cancha lesionado.

Volver a su fortín con una victoria que tuvo un segundo gol del venezolano Eduard Bello le da aliento al cuadro precordillerano, que con este resultado suma 33 puntos y se instala en la sexta posición del torneo que clasifica a la Copa Sudamericana 2026, aunque el objetivo es volver a la Copa Libertadores.

Cuando la Católica cerró el Estadio San Carlos de Apoquindo al inicio del primer semestre de 2022 para remodelarlo, los cruzados eran los dominadores de la liga chilena.

Universidad Católica se consagró campeón por última vez en 2021 y se consagró de paso como el primer tetracampeón en torneos largos.

La última participación en la Copa Libertadores fue en 2022, año del cierre del estadio, a la cual habían clasificado con el título el año anterior y de ahí pasaron a la Copa Sudamericana en la que cayeron en octavos de final, luego en las ediciones de los últimos tres años de ese certamen no lograron pasar la primera fase.

“El objetivo es retomar los títulos nacionales, que en los últimos tres años nos ha costado más, y siempre tener el objetivo de un título internacional, es difícil pero ese sueño siempre va a estar”, afirmó Juan Tagle, presidente del club. EFE

