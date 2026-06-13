Zanetti destaca la figura de Nico Paz: «Puede ser clave para Argentina»

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Madrid, 13 jun (EFE).- El exjugador de la selección argentina y del Inter de Milán, Javier Zanetti, destacó este sábado al joven Nico Paz como jugador clave de la selección de fútbol de Argentina, además de Leo Messi, y señaló que tanto las selecciones de Brasil como la de Argentina tienen «mucha jerarquía» para enfrentar los primeros encuentros del Mundial que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá.

En atención a los medios de comunicación tras el encuentro que las leyendas del Real Madrid disputaron ante las del Inter Milán en el Estadio Santiago Bernabeu, el exfutbolista subrayó la figura de Nico Paz como jugador clave de la selección de su país. «Es joven pero creo que este Mundial le viene muy bien para poder demostrar toda su jerarquía».

Para Zanetti los equipos sudamericanos llegan «bien preparados» para el Mundial. «Lamentablemente Paraguay perdió, pero creo que Brasil, Colombia, Argentina, Ecuador se han preparado muy bien para esta Copa del Mundo y creo que van a están muy capacitados a la hora de jugar».

Respecto a las condiciones de altura y calor que van a marcar la presente edición, asumió que «va a hacer mucho calor» aunque México, Estados Unidos y Canadá son tres países que «se conocen muy bien» y, en su opinión, a la hora de empezar a jugar ya nadie se centra en eso.

«Los jugadores quieren jugar y ya nadie se acuerda de eso. Los mismos jugadores quieren solo jugar los partidos, clasificar y llegar a las últimas instancias», señaló.

Preguntado por el regreso al Real Madrid José Mourinho, quien fuera entrenador del lateral argentino en el Inter, Zanetti aseguró que el luso es una persona que «tiene mucha personalidad, conoce muy bien este club y va a tratar de transmitir todo su conocimiento para que el Real Madrid sea protagonista en todas las competiciones».

Por su parte, Esteban Cambiasso, exjugador de la selección argentina, del Real Madrid y campeón de la Copa de Europa con el Inter de Milán en el Santiago Bernabeu, explicó que para él volver al estadio ha sido «una alegría» tanto por lo que vivió con el Inter, donde se proclamó campeón de «una Champions inolvidable» como por lo vivido con el Real Madrid.

Para Mourinho, el excentrocampista tuvo sus «mejores deseos de que le vaya bien, por el Real Madrid y por José también. Espero que sea una etapa exitosa», declaró. EFE

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