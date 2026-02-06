Zapatero asegura tener «gran confianza» en Delcy Rodríguez y destaca su labor en Venezuela

Caracas, 6 feb (EFE).- El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este viernes, durante su visita a Caracas, que siente una «gran confianza» en la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

A su juicio, en un tiempo récord, Rodríguez ha dado pasos que «están produciendo una nueva manera de respirar» en el país suramericano, «tras muchos años muy difíciles».

«Veo el mejor ambiente desde los últimos diez años y hablo con personas de la oposición, por supuesto con el Gobierno y, además, si se me permite decirlo, tengo una relación muy de largo alcance, (…) tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez», expresó.

Rodríguez Zapatero que mostró su satisfacción por poder afirmar que es momento de «una esperanza fundada», dijo no tener ninguna duda de que la sociedad venezolana es consciente del momento histórico que vive.

«Tenemos por delante el horizonte de reencontrar al país, tenemos por delante el horizonte de reconciliar, tenemos por delante el horizonte de reformas institucionales, de diálogo político y debe ser la propia sociedad la que marque el ritmo, el camino de los pasos que nos lleven a una situación que podamos decir ideal», dijo.

El expresidente del Gobierno español, quien señaló que hablará con «mucha gente» durante su visita, dijo esperar que en el país haya «perdón y reconciliación», aunque agregó que «el olvido no puede existir».

Rodríguez Zapatero, que ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, así como en varios casos de excarcelaciones en el país suramericano, visita Caracas poco más de un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores, en medio de una serie de ataques en Caracas y tres regiones aledañas.

El expresidente del Gobierno español tiene previsto reunirse con la presidenta encargada, tras ser invitado por el programa para la convivencia y la paz del Ejecutivo venezolano.

El pasado 23 de enero, Rodríguez lanzó el programa para convocar un «verdadero diálogo político» en el país que incluya a sectores «coincidentes» y «divergentes» y encomendó la tarea al presidente del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez.

La visita de Zapatero se produce también en medio de un proceso de discusión para la aprobación de una ley de amnistía para los presos políticos de los últimos 27 años, en los que ha gobernado el chavismo. EFE

