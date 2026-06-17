Zapatero defiende su honradez tras declarar más de tres horas ante un juez español

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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero aseguró este miércoles haberse comportado siempre «con decencia y con honradez», tras declarar durante más de tres horas ante el juez por un asunto de tráfico de influencias y corrupción.

«Se me acusa de muy graves delitos que no he cometido», insistió en un comunicado el socialista Zapatero, primer exjefe de Gobierno español en ser investigado por la justicia.

El antiguo mandatario, que negó cualquier irregularidad ante el juez, abandonó la Audiencia Nacional de Madrid a las 11H00 GMT en el vehículo negro que lo había traído.

El juez José Luis Calama decidió no imponerle medidas cautelares, pese a estimar que «la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad expuestos en el auto de imputación», informó la Audiencia Nacional en un comunicado.

La fiscalía había solicitado la retirada del pasaporte.

Figura de gran influencia en la izquierda española y cercano al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, Zapatero pidió «confianza» a la ciudadanía.

«Cuando uno se sabe completamente inocente, como es mi caso, y confía plenamente en la Justicia, lo más doloroso es saber que mucha gente puede sentirse defraudada», explicó Zapatero en su comunicado.

«Nos costará más o menos tiempo demostrarlo, pero la verdad se abrirá paso», sentenció.

– El rescate de una pequeña aerolínea –

La investigación contra Zapatero se inscribe en el llamado caso «Plus Ultra», que examina si el antiguo dirigente socialista favoreció, a cambio de dinero, el rescate público con 53 millones de euros (unos 61 millones de dólares) de esa pequeña compañía aérea durante la pandemia de covid-19.

El juez acusa al que fue presidente del Gobierno español entre 2004 y 2011 de ser el presunto líder de «una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para cobrar sobornos.

Además, durante la investigación se hallaron en su caja fuerte joyas y relojes por valor de más de 1,3 millones de euros, según los expertos, cuyo origen sin acreditar le ha valido ser investigado también por fraude fiscal.

Durante años, la oposición ha denunciado lo que consideraba unos lazos demasiado estrechos de Zapatero con el gobierno venezolano, que él defendía como una vía para la liberación de presos políticos. La investigación policial describe ramificaciones del caso Plus Ultra en Venezuela.

Este es el enésimo expediente embarazoso para la administración del socialista Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales.

Preguntado este miércoles por la derecha en el Congreso por los escándalos de corrupción, Sánchez no contestó y se limitó a defender la gestión de su Gobierno para que en 2027, cuando deban realizarse las elecciones generales, España sea «un mejor país» que cuando asumió el poder en 2018.

– «Faro moral de Pedro Sánchez» –

«Lo que está en juego es básicamente la reputación del que se ha convertido (…) en el faro moral de Pedro Sánchez y del actual Partido Socialista», resumió a la AFP Astrid Barrio, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia.

El jefe del Gobierno, cuya mujer, su hermano y su antigua mano derecha en política también están implicados en casos judiciales distintos, mostró su apoyo a su predecesor de izquierda.

Pero, al mismo tiempo, la presión sobre el Ejecutivo se ha intensificado aún más estos últimos días con revelaciones sobre una supuesta célula dentro del PSOE encargada, según los investigadores, de interferir en las múltiples pesquisas que afectan a personas cercanas a Sánchez.

Sánchez asegura que «nunca» supo de ese grupo y que no lo hubiera tolerado.

Bajo presión desde hace meses por los múltiples frentes judiciales, sin mayoría en el Parlamento y con una popularidad en horas bajas, Sánchez -autor de una autobiografía titulada «Manual de resistencia»- busca transmitir la sensación de que puede mantenerse en el poder.

Pero próximos acontecimientos podrían hacérselo más difícil.

La esposa del líder, Begoña Gómez, sabrá en los próximos días si va a juicio por corrupción y tráfico de influencias.

También se conocerá el veredicto sobre una figura clave en el ascenso al poder de Sánchez, su exministro de Transportes José Luis Ábalos, juzgado en abril también por corrupción.

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