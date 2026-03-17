Zapatero dice a EE.UU. que si quiere estabilidad para Venezuela debe ayudar en la economía

1 minuto

Caracas, 17 mar (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo este martes a Estados Unidos que si quiere ver a Venezuela estable debe ayudar en la economía, que ha enfrentado años de crisis y sanciones, principalmente impuestas por Washington.

«Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos, que ayude (…) y qué mejor recuerdo te dejan en la vida que haber contribuido a la paz, la paz es la tarea», dijo Rodríguez Zapatero a la prensa, tras una reunión en Caracas con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la ley de amnistía. EFE

bam/csm/sbb

(foto)(video)