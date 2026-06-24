Zapatero medió con Bolivia para grupo peruano y cobró 200.000 euros, dice informe policial

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Madrid, 24 jun (EFE).- Un nuevo informe policial implica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia «orientadas a beneficiar los intereses» del grupo empresarial peruano Gloria, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».

La Unidad central de Delincuencia Económico y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por «acreditado» que Zapatero «realizó gestiones para conseguir» una reunión de directivos de ese grupo peruano con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente boliviano Luis Arce (2020-2025), según el informe del 22 de junio al que ha tenido acceso EFE. EFE

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