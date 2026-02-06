Zapatero se reunirá con Delcy Rodríguez en su visita a Venezuela

Caracas, 6 feb (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el marco de una invitación hecha por el programa para la convivencia y la paz del Gobierno venezolano, que busca impulsar un diálogo político, confirmaron a EFE fuentes cercanas a la conversaciones.

Zapatero ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, y según un comunicado de su oficina de prensa, el exjefe del Ejecutivo español fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus «opiniones y experiencias en la promoción del diálogo». EFE

