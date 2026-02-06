Zapatero se reunirá con Delcy Rodríguez en su visita a Venezuela

1 minuto

Caracas, 6 feb (EFE).- El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reunirá en Caracas con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras viajar invitado por el programa para la convivencia y la paz del Gobierno de Caracas, informaron este viernes a EFE fuentes cercanas a la conversaciones.

Zapatero ha sido mediador en varios procesos de negociaciones entre el Gobierno y la oposición de Venezuela, y según un comunicado de su oficina de prensa, el exjefe del Ejecutivo español fue invitado el pasado 30 de enero para exponer sus «opiniones y experiencias en la promoción del diálogo». EFE

bam/csm/rcf